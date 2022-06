Calcio: Cambiaso vicino alla Juve, in chiusura l'accordo con il Genoa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Torino, 29 giu. - (Adnkronos) - La Juventus è sempre più vicina alla chiusura dell'affare con il Genoa per l'acquisto di Andrea Cambiaso, esterno sinistro classe 2000. L'accordo è ormai a un passo: per prendere Cambiaso, secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus girerà al Genoa Radu Dragusin (difensore centrale classe 2002, che ha giocato in prestito alla Salernitana negli ultimi sei mesi dello scorso campionato), in aggiunta a un conguaglio economico che si aggirerà intorno ai 5,5 milioni di euro. Oltre alla trattativa per Di Maria e all'attesa per Pogba che arriverà i primi di luglio, la Juve è dunque vicina anche all'acquisto di Cambiaso: entro venerdì dovrebbe ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Torino, 29 giu. - (Adnkronos) - Lantus è sempre più vicinadell'affare con ilper l'acquisto di Andrea, esterno sinistro classe 2000. L'è ormai a un passo: per prendere, secondo quanto riporta Sky Sport, lantus girerà alRadu Dragusin (difensore centrale classe 2002, che ha giocato in prestitoSalernitana negli ultimi sei mesi dello scorso campionato), in aggiunta a un conguaglio economico che si aggirerà intorno ai 5,5 milioni di euro. Oltretrattativa per Di Maria e all'attesa per Pogba che arriverà i primi di luglio, laè dunque vicina anche all'acquisto di: entro venerdì dovrebbe ...

