Calcio a 5 | Italia-Bosnia 4-3 | gli azzurri si rifanno nella seconda amichevole con i balcanini

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo la sconfitta di ieri per 4-3 contro la, oggi la nazionalena dia 5, nel secondo test match contro i balcanici, si è rifatta imponendo il medesimo punteggio ai rivali. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio a Manzano (Udine). Il primo gol è della: dopo sette minuti Gosto stappa il match siglando il punto dello 0-1. L’incassa la rete, ci mette qualche minuto per riorganizzarsi, ma dal quarto d’ora in poi, la reazione è feroce e produttiva: Musumeci pareggia i conti sull’1-1, Berti trova la rete del 2-1 e all’ultimo secondo disponibile Motta cala il tris per il 3-1 azzurro, con cui si va al riposo. La ripresa si apre con dieci minuti di aridità offensiva, maparte succede di tutto: Gosto e Liberti si ...