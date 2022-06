Cagnolina randagia trova una nuova casa – è commovente vederla entrare (Di mercoledì 29 giugno 2022) La reazione della Cagnolina quando finalmente è arrivata a casa ha commosso tutti. Tutti i cani meritano di essere amati e restituire amore incondizionato ai loro padroni. Ma per molti cani, adattarsi ad una nuova casa può essere difficile. La Cagnolina Valentine era utilizzata per partorire cucciolate per molto tempo, ma poi alla fine è stata adottata da Ashley e il suo fidanzato. La prima volta che si sono visti la povera creatura era molto insicura. “La prima volta che l’abbiamo vista era molto timida. Lei con noi non si apriva e non siamo riusciti a capire la sua personalità. Si vedeva che era distrutta dentro e che sembrava molto triste,” ha raccontato Ashley Moses, la padrona di Valentine, a The Dodo. Inoltre, ha raccontato che la prima volta che ha visto una foto della ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 29 giugno 2022) La reazione dellaquando finalmente è arrivata aha commosso tutti. Tutti i cani meritano di essere amati e restituire amore incondizionato ai loro padroni. Ma per molti cani, adattarsi ad unapuò essere difficile. LaValentine era utilizzata per partorire cucciolate per molto tempo, ma poi alla fine è stata adottata da Ashley e il suo fidanzato. La prima volta che si sono visti la povera creatura era molto insicura. “La prima volta che l’abbiamo vista era molto timida. Lei con noi non si apriva e non siamo riusciti a capire la sua personalità. Si vedeva che era distrutta dentro e che sembrava molto triste,” ha raccontato Ashley Moses, la padrona di Valentine, a The Dodo. Inoltre, ha raccontato che la prima volta che ha visto una foto della ...

