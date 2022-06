Bataclan, la sentenza: ergastolo per Salah Abdeslam, unico superstite del commando (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'attentatore del Bataclan piange in aula "Chiedo perdono Parigi, 29 giugno 2022 - Processo Bataclan : ergastolo senza sconto di pena per Salah Abdeslam , unico sopravvissuto del commando di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'attentatore delpiange in aula "Chiedo perdono Parigi, 29 giugno 2022 - Processosenza sconto di pena persopravvissuto deldi ...

Pubblicità

PaoloTurconi : RT @ChiaraPiotto: La sentenza per il #proces13novembre #Bataclan c’è e dice che Salah Abdeslam resterà in carcere per la vita senza possibi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bataclan, la sentenza della strage di Parigi: 19 colpevoli su 20. Ergastolo per Salah Abdeslam - tribuna_treviso : Salah Abdeslam è stato condannato all'ergastolo senza sconto di pena. La sentenza arriva dopo 10 mesi di dibattiti.… - Corriere : Bataclan, la sentenza: dichiarati colpevoli 19 imputati su 20 - CircoloDiNoto : RT @isabbah: Sentenza attentati: 19 dei 20 imputati sono stati dichiarati colpevoli #bataclan #parigi #attacchi #proces13novembre -