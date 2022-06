Basket, Gigi Datome: “Torno in Nazionale con tanto entusiasmo. L’Europeo sarà un grande evento” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il grande riTorno. A tre anni di distanza dalla sua ultima partita, si è rivisto in Nazionale il veterano Gigi Datome, presente ieri a Brescia per l’inizio del raduno dell’ItalBasket in vista dei tanti impegni estivi. Per l’occasione, la Gazzetta dello Sport ha intervistato il 34enne nativo di Montebelluna, fresco vincitore dello scudetto con l’Olimpia Milano. Datome ha iniziato parlando del suo passato in azzurro: “Tra il 2012 e il 2016 avevamo un gruppo forte, coeso, con tanti giocatori coetanei. Quella espressione nacque per il fatto che molto di noi erano in NBA ma la verità è che anche le altre nazionali avevano e hanno giocatori che provengono dalla Lega USA. Si i i rimpianti ci sono: l’uscita al supplementare contro la Lituania alL’Europeo 2015 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilri. A tre anni di distanza dalla sua ultima partita, si è rivisto inil veterano, presente ieri a Brescia per l’inizio del raduno dell’Italin vista dei tanti impegni estivi. Per l’occasione, la Gazzetta dello Sport ha intervistato il 34enne nativo di Montebelluna, fresco vincitore dello scudetto con l’Olimpia Milano.ha iniziato parlando del suo passato in azzurro: “Tra il 2012 e il 2016 avevamo un gruppo forte, coeso, con tanti giocatori coetanei. Quella espressione nacque per il fatto che molto di noi erano in NBA ma la verità è che anche le altre nazionali avevano e hanno giocatori che provengono dalla Lega USA. Si i i rimpianti ci sono: l’uscita al supplementare contro la Lituania al2015 ...

