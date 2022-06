Ascolti tv martedì 28 giugno 2022: C’era una volta a Montecarlo, Sono solo fantasmi, Love Mi, dati Auditel e share (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida degli Ascolti televisivi della prima serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” degli Ascolti tv di ieri sera? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai martedì sera Partiamo dai risultati ottenuti da “mamma” Rai. Iniziamo dalla rete ammiraglia. Su Rai 1 il film “C’era una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022)Tv28. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi della prima serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” deglitv di ieri sera? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dai risultati ottenuti da “mamma” Rai. Iniziamo dalla rete ammiraglia. Su Rai 1 il film “una ...

Rai, nella nuova stagione spazio alle donne con Marcuzzi, D'Amico e Maionchi ... superata e a crollare negli ascolti. Ora la bombola di ossigeno è arrivata dall'intrattenimento, ...Alessandro Cattelan con il suo imprevedibile show '#epccsurai2' in onda dal 13 settembre dal martedì ... Televisione. Rai, novità e conferme d'autunno Debutta in Rai Alessia Marcuzzi , da novembre il martedì in prima serata in Boomerissima , un gioco ... Mentre pur di accalappiare ascolti arrivano in prima serata le drag queen in Non sono una signora ... MAM-e ... superata e a crollare negli. Ora la bombola di ossigeno è arrivata dall'intrattenimento, ...Alessandro Cattelan con il suo imprevedibile show '#epccsurai2' in onda dal 13 settembre dal...Debutta in Rai Alessia Marcuzzi , da novembre ilin prima serata in Boomerissima , un gioco ... Mentre pur di accalappiarearrivano in prima serata le drag queen in Non sono una signora ... Ascolti tv ieri martedì 28 giugno 2022: Dati Auditel di share