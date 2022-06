Amazon Prime, possibile ottenere il rimborso dell’abbonamento (Di mercoledì 29 giugno 2022) In vista dell’Amazon Prime Day, la famosa maratona degli sconti tech in programma dal 12 al 13 luglio 2022, l’e-commerce statunitense ha deciso per l’occasione di consentire ad alcuni clienti di ricevere un vero e proprio rimborso del prezzo annuale dell’abbonamento Prime del valore di 36 euro. Insomma, gli utenti che si affretteranno a sottoscrivere questo tipo di abbonamento entro l’11 luglio 2022, riceverà il rimborso completo del costo previsto. Vediamo insieme come funziona. Una volta iscritti ad Amazon Prime, l’azienda di commercio elettronico, con sede a Seattle, invierà 6 buoni del valore di 6 euro ognuno che potranno essere sfruttati comprando prodotti sia venduti che spediti dall’e-commerce stesso. Tuttavia, non tutti potranno usufruire di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) In vista dell’Day, la famosa maratona degli sconti tech in programma dal 12 al 13 luglio 2022, l’e-commerce statunitense ha deciso per l’occasione di consentire ad alcuni clienti di ricevere un vero e propriodel prezzo annualedel valore di 36 euro. Insomma, gli utenti che si affretteranno a sottoscrivere questo tipo di abbonamento entro l’11 luglio 2022, riceverà ilcompleto del costo previsto. Vediamo insieme come funziona. Una volta iscritti ad, l’azienda di commercio elettronico, con sede a Seattle, invierà 6 buoni del valore di 6 euro ognuno che potranno essere sfruttati comprando prodotti sia venduti che spediti dall’e-commerce stesso. Tuttavia, non tutti potranno usufruire di ...

