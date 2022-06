WWE | Tony Khan in prima persona ha permesso alle ‘sue’ superstar di apparire a Raw

Pubblicità

Si tratta della prima apparizione pubblica di Castagnoli da febbraio, mese in cui lasciò la... nuovo evento della Ring of Honor ( ormai diventata proprietà diKhan ). Dove vedere Forbidden ...Lagli aveva già offerto un percorso di riabilitazione nel 2019 dopo essere stato arrestato e ... dato l'accaduto,Khan ha deciso di rimuovere gli Hardys dall'incontro, penalizzando quindi ...Questa notte a Raw abbiamo assistito al ritorno di John Cena visto il 20esimo anniversario dal suo debutto nella federazione: molte sono state le interazioni con gli atleti del presente, ma anche molt ...Much of the episode was built around Cena, whose WWE comeback featured the 16-time World Champion in a multitude of segments. AEW's Chris Jericho, Bryan Danielson, and Paul Wight ...