Vela azzurra ai Mondiali Optimist: cinque giovani italiani in gara (Di martedì 28 giugno 2022) Una nazionale di esordienti: l’Italia dell’Optimist schiera cinque new entry ai Campionati Mondiali di Bodrum, in Turchia, al via oggi con la cerimonia di apertura. Chiuso il ciclo precedente, cinque giovani da Trieste, Bari, Bardolino e Roma sono alla prima esperienza iridata, carichi di voglia di emergere e mostrare il proprio valore: sarà una grande avventura. Mondiali Optimist, 286 velisti da 62 Paesi All’Arkas Optimist Word Championship di Bodrum, partecipano velisti da 62 Paesi: un totale di 286 ragazzi e ragazze al via, i migliori di ogni Federazione nazionale, selezionati nei mesi scorsi, con un massimo di cinque iscritti per nazione. Gli italiani al via sono Giuseppe Montesano (Sirena CNT), Mattia Di Martino ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 28 giugno 2022) Una nazionale di esordienti: l’Italia dell’schieranew entry ai Campionatidi Bodrum, in Turchia, al via oggi con la cerimonia di apertura. Chiuso il ciclo precedente,da Trieste, Bari, Bardolino e Roma sono alla prima esperienza iridata, carichi di voglia di emergere e mostrare il proprio valore: sarà una grande avventura., 286 velisti da 62 Paesi All’ArkasWord Championship di Bodrum, partecipano velisti da 62 Paesi: un totale di 286 ragazzi e ragazze al via, i migliori di ogni Federazione nazionale, selezionati nei mesi scorsi, con un massimo diiscritti per nazione. Glial via sono Giuseppe Montesano (Sirena CNT), Mattia Di Martino ...

Pubblicità

_parisiluca : RT @federvela: Doppia medaglia per la Vela Azzurra nel Nacra 17 alla @KiWoOnline! ???? ?? Tita / Banti ?? Bissaro / Frascari La Vela che vol… - Cosentino_Twt : RT @federvela: Doppia medaglia per la Vela Azzurra nel Nacra 17 alla @KiWoOnline! ???? ?? Tita / Banti ?? Bissaro / Frascari La Vela che vol… - federvela : Doppia medaglia per la Vela Azzurra nel Nacra 17 alla @KiWoOnline! ???? ?? Tita / Banti ?? Bissaro / Frascari La Vel… -