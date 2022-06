Vangelo di oggi, martedì 28 Giugno 2022: Mt 8,23-27 | Commento di Papa Francesco (Di martedì 28 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di martedì 28 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Salvaci, Signore, siamo perduti!”. Ed egli disse loro: “Perché avete paura, gente di poca fede?“ “Gesù ha chiesto ai suoi discepoli: Perché avete paura, gente di poca fede? La paura! Anche quella è una tentazione del demonio: avere L'articolo Vangelo di oggi, martedì 28 Giugno 2022: Mt 8,23-27 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 28 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi28, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Salvaci, Signore, siamo perduti!”. Ed egli disse loro: “Perché avete paura, gente di poca fede?“ “Gesù ha chiesto ai suoi discepoli: Perché avete paura, gente di poca fede? La paura! Anche quella è una tentazione del demonio: avere L'articolodi28: Mt 8,23-27diproviene da La Luce di Maria.

