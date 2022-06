Tour de France 2022: Damiano Caruso e la voglia di stupire. Obiettivo top5 non impossibile (Di martedì 28 giugno 2022) La rinuncia al Giro d’Italia prima, ai Campionati Nazionali poi. Il tutto per essere al top verso un Obiettivo fondamentale. Damiano Caruso è pronto a giocarsi qualcosa di importante al Tour de France 2022: l’azzurro partirà sabato dalla Danimarca con tantissima voglia di stupire. Assieme all’australiano Jack Haig il siciliano si dividerà il ruolo di capitano della Bahrain – Victorious. La crescita esponenziale delle ultime stagioni ha fatto sì che il 34enne sia diventato da gregario di lusso a uomo da classifica nelle grandi corse a tappe. La scelta della Grande Boucle, condivisa ovviamente con la sua compagine, è stata molto coraggiosa: il Giro d’Italia, dal più basso livello, gli avrebbe sicuramente potuto regalare qualcosa di importante, vista ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) La rinuncia al Giro d’Italia prima, ai Campionati Nazionali poi. Il tutto per essere al top verso unfondamentale.è pronto a giocarsi qualcosa di importante alde: l’azzurro partirà sabato dalla Danimarca con tantissimadi. Assieme all’australiano Jack Haig il siciliano si dividerà il ruolo di capitano della Bahrain – Victorious. La crescita esponenziale delle ultime stagioni ha fatto sì che il 34enne sia diventato da gregario di lusso a uomo da classifica nelle grandi corse a tappe. La scelta della Grande Boucle, condivisa ovviamente con la sua compagine, è stata molto coraggiosa: il Giro d’Italia, dal più basso livello, gli avrebbe sicuramente potuto regalare qualcosa di importante, vista ...

