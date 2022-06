Silvia Toffanin e Ilary Blasi nuovo programma insieme? Ecco cosa bolle in pentola (Di martedì 28 giugno 2022) Mediaset è intenzionata a regalare al suo pubblico una nuova stagione televisiva 2022/23 da urlo. Tantissimi i progetti che pian piano sembrano prendere forma. Tra le possibili novità c’è quella pensata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. Dopo gli esordi a Passaparola, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti nei primi anni Duemila, Silvia Toffanin e Ilary Blasi sarebbero pronte a ritrovarsi nello stesso programma. Vediamo quale sarebbe l’idea segreta di Pier Silvio.



Silvia Toffanin e Ilary Blasi nuovo programma insieme? L’idea di Pier Silvio Berlusconi Stando a quanto riporta il settimanale nuovo Tv, ci sarebbe la ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 giugno 2022) Mediaset è intenzionata a regalare al suo pubblico una nuova stagione televisiva 2022/23 da urlo. Tantissimi i progetti che pian piano sembrano prendere forma. Tra le possibili novità c’è quella pensata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. Dopo gli esordi a Passaparola, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti nei primi anni Duemila,sarebbero pronte a ritrovarsi nello stesso. Vediamo quale sarebbe l’idea segreta di Pier Silvio.? L’idea di Pier Silvio Berlusconi Stando a quanto riporta il settimanaleTv, ci sarebbe la ...

Pubblicità

Danylost_music : @Larabrusi Beh, anche noi a Portofino non siamo messi male… E qui sono tutti allegri ?? - Luca_zone : RT @tvblogit: La Talpa, un programma di fascino e se lo conducesse Silvia Toffanin ? - _P1nkPrince55 : @raffinatissimo_ La sagoma sembra di Silvia Toffanin hahaha - nondipocheparol : Il pensiero che Carmen Di Pietro e Nicolas non avranno una mega intervista dedicata a loro da Silvia Toffanin oppur… - lusurpateur_ : Informazione di servizio: questo profilo non esiste più su twitter, si è trasferito su tellonym. Vorrete, corteseme… -