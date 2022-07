Pozzuoli: torneo di calcio in memoria di Loris e Daniele (Di martedì 28 giugno 2022) Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso il Parco Bognar di Pozzuoli, il primo incontro del tredicesimo torneo di calcio in memoria di Loris e Daniele, i due amici assassinati per gelosia da un coetaneo nel 2006. Tante le persone presenti a questa manifestazione che riprende dopo la sospensione per il Covid. Tra i Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 28 giugno 2022) Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso il Parco Bognar di, il primo incontro del tredicesimodiindi, i due amici assassinati per gelosia da un coetaneo nel 2006. Tante le persone presenti a questa manifestazione che riprende dopo la sospensione per il Covid. Tra i Il Blog di Giò.

Pubblicità

BocaRetwitt : RT @NoWaySte1: Complimenti ai Pozzuoli eSports per la vittoria del torneo CCS del 27 giugno (Coppa fisica in palio). Da admin, ringrazio @c… - pctransfermarkt : RT @NoWaySte1: Complimenti ai Pozzuoli eSports per la vittoria del torneo CCS del 27 giugno (Coppa fisica in palio). Da admin, ringrazio @c… - NoWaySte1 : Complimenti ai Pozzuoli eSports per la vittoria del torneo CCS del 27 giugno (Coppa fisica in palio). Da admin, rin… - ccs_italia : ??GRAFICA PER LA VINCITRICE DEL NOSTRO TORNEO SERALE PREMIUM DEL 27/06/2022, Pozzuoli eSports. SARÀ PRESTO SPEDITA A… -