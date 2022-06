Partita l’asta per www.insiemeperilfuturo.it, fonti Ipf: “Non siamo noi” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Trattative in corso per l’acquisto del dominio internet ‘insiemeperilfuturo.it’, in vendita da qualche giorno sul web, sito che richiama il nome della nuova formazione voluta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo lo strappo con i 5 Stelle. “siamo stati fortunati visto che quel politico ha poi scelto proprio il nome ‘Insieme per il futuro’ per il suo gruppo, ora ci sono alcuni contatti in corso, ci stanno chiedendo di acquistare il dominio”, spiega all’AdnKronos Steven Bonasia, titolare della agenzia di viaggi ‘Insieme – Language Travel e Consultancy’, e proprietario del dominio internet insiemeperilfuturo.it. “Quel sito – racconta – noi lo avevamo registrato un paio di anni fa, con tanti altri che contenevano la parola ‘insieme’, una operazione di marketing online, legata al mio lavoro di imprenditore nel ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Trattative in corso per l’acquisto del dominio internet ‘.it’, in vendita da qualche giorno sul web, sito che richiama il nome della nuova formazione voluta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo lo strappo con i 5 Stelle. “stati fortunati visto che quel politico ha poi scelto proprio il nome ‘Insieme per il futuro’ per il suo gruppo, ora ci sono alcuni contatti in corso, ci stanno chiedendo di acquistare il dominio”, spiega all’AdnKronos Steven Bonasia, titolare della agenzia di viaggi ‘Insieme – Language Travel e Consultancy’, e proprietario del dominio internet.it. “Quel sito – racconta – noi lo avevamo registrato un paio di anni fa, con tanti altri che contenevano la parola ‘insieme’, una operazione di marketing online, legata al mio lavoro di imprenditore nel ...

