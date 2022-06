Palinsesti 2022 2023 | tutte le fiction Rai

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 giugno 2022)Rai Sarà una stagione ricca di, docuserie, film tv e soap quella che attende la Rai da settembre e non poteva che essere così, dal momento che il genere seriale è quello che da anni segna i più grandi successi dell’azienda pubblica, senza crisi di sorta. Ci saranno tanti ritorni importanti, da Mina Settembre a La Porta Rossa, da Imma Tataranni a Che Dio ci Aiuti, senza dimenticare l’immancabile Montalbano che, in mancanza di nuovi film, tornerà con i primi in versione restaurata. E non mancheranno le grandi novità con l’arrivo di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, Sopravvissuti, Mai più Come Prima e Sei Donne, e titoli dedicati alla nostra storia e al sociale. A seguire tutti i titoli Raiprevisti per l’autunnoe per la primavera ...