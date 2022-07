Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022

(Di martedì 28 giugno 2022)è ildella 16esima edizionedei, la più lunga di sempre. Intorno all’una e venti di notte del 27 giugno Ilary Blasi, a distanza – questa è infatti la prima finale non disputata in studio – ha pronunciato il verdetto ai naufraghi in Honduras. Un risultato che ha visto il trionfo – ormai scontato – dell’attore, mentre un secondo posto – quello di Luca Daffré – che ha invece stupito i telespettatori. Vi raccomandiamo...si scusa con Luxuria: "Sostenitore della comunità LGBT" Terza classificata Carmen Di Pietro (vecchia gloria insieme a Lory Del Santo) che è riuscita a imporsi anche nell’edizione. Il trofeo è andato quindi ...

L'Isola dei Famosi ha chiuso ufficialmente i battenti con la vittoria di, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Intervistata da Superguidatv, l'ex naufraga Pamela Petrarolo si è lasciata andare a nuove confessioni riguardanti il ..., vittoria meritata a L'isola dei Famosi/ Mercedesz Henger:"Podio Avrei voluto..." LUCA ANGELETTI E L'ORCHESTRACCIA: "ECCO COME NASCE" Luca Angeletti, fra le molteplici attività, ...In un'intervista, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha spiegato che il tatuaggio del cervo è 'simbolo della solitudine' ...Nicolas Vaporidis riceve una proposta senza precedenti: dopo il trionfo all'Isola, nuovo reality in corsa per lui.