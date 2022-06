Morte Leonardo Del Vecchio, il necrologio di Chiara Ferragni fa discutere – la bordata di Dagospia (Di martedì 28 giugno 2022) Il necrologio di Chiara Ferragni per ricordare il patron di Luxottica non è di certo passato inosservato, come in realtà qualsiasi sua azione o affermazione. Ma cosa è successo realmente e perché ha fatto così tanto discutere? Ieri è morto a all’età di 87 anni Leonardo Del Vecchio, grande imprenditore italiano e fondatore di Luxottica, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 28 giugno 2022) Ildiper ricordare il patron di Luxottica non è di certo passato inosservato, come in realtà qualsiasi sua azione o affermazione. Ma cosa è successo realmente e perché ha fatto così tanto? Ieri è morto a all’età di 87 anniDel, grande imprenditore italiano e fondatore di Luxottica, L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

lucianonobili : Con la morte di Leonardo #DelVecchio perdiamo un grande italiano, una leggenda dell’industria. Dall’orfanotrofio al… - raffaellapaita : Un grande imprenditore, un visionario che, da zero, ha costruito un colosso mondiale e creato migliaia di posti di… - ellylor : RT @maurovanetti: Per commemorare la morte di Leonardo Del Vecchio vi presento il suo yacht, Moneikos, lungo 62 metri. Costa più di quanto… - GiorgioView : Con la morte di Del Vecchio cosa cambia per Luxottica, Generali e Mediobanca? 'Il Parere dell’esperto” con Gerardo… - moenia_mundi : RT @lucianocapone: Quindi Leonardo Del Vecchio non ha solo dato lavoro a centinaia di migliaia di persone attraverso le sue imprese, ma anc… -