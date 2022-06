“Ma allora ca**o”: la gaffe dell’inviato in Ucraina del Tg1 che non sa di essere in onda | VIDEO (Di martedì 28 giugno 2022) Problemi tecnici e scurrilità nell’edizione delle 8 del mattino di oggi del Tg1: la conduttrice Perla Di Poppa dà la parola all’inviato in Ucraina Enrico Bona, che però nonostante appaia in diretta con audio e VIDEO collegati non riesce a sentire lo studio. “Ma allora ca***!”, gli si sente dire, mentre guarda lo smartphone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntrashTtenimento 2.0 (@intrashttenimento2.0) “Ma allora ca**o”: la gaffe dell’inviato in Ucraina del Tg1 che non sa di essere in onda Resasi conto dell’inconveniente, la conduttrice prova a prendere tempo dopo aver lasciato trasparire sul suo volto tutto l’imbarazzo per quanto appena successo. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Problemi tecnici e scurrilità nell’edizione delle 8 del mattino di oggi del Tg1: la conduttrice Perla Di Poppa dà la parola all’inviato inEnrico Bona, che però nonostante appaia in diretta con audio ecollegati non riesce a sentire lo studio. “Maca***!”, gli si sente dire, mentre guarda lo smartphone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntrashTtenimento 2.0 (@intrashttenimento2.0) “Ma”: laindel Tg1 che non sa diinResasi conto dell’inconveniente, la conduttrice prova a prendere tempo dopo aver lasciato trasparire sul suo volto tutto l’imbarazzo per quanto appena successo. ...

