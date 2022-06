M5s | Grillo sfida gli eletti

(Di martedì 28 giugno 2022) - Nuova giornata di incontri romani per. Il fondatore del Movimento 5 stelle ha incontrato gliai quali ha confermato il sostegno al governo Draghi

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Beppe Grillo a Roma: il primo colloquio è con Conte. Sul tavolo l’ipotesi di una deroga al limite del secondo… - fattoquotidiano : M5s, Grillo lascia l’hotel Forum: “Con Conte andiamo d’accordo” - MediasetTgcom24 : M5s, Grillo: 'Con Conte andiamo perfettamente d'accordo' #beppegrillo #m5s - zante14081950 : RT @ItalianPolitics: Sociologo Domenico De Masi a 'Un giorno da pecora' - Radio Rai1: “Grillo si è incontrato coi parlamentari, ha detto un… - biserka30048567 : RT @petergomezblog: Beppe Grillo incontra i parlamentari M5s: “Nostro appoggio al governo avanti finché le battaglie vengono considerate” h… -

- Nuova giornata di incontri romani per. Il fondatore del Movimento 5 stelle ha incontrato gli eletti ai quali ha confermato il sostegno al governo DraghiInsomma: un mezzo ragionamento andrà pure fatto, no - apprezzo il No dialle deroghe al ... È semplicemente falso: il "campo largo" (Pd+) passa da 56 sindaci uscenti (48 ci csx e 8 del) a ...Sono tanti i parlamentari del Movimento 5 Stelle che gli chiedono di uscire dal governo Draghi. Beppe Grillo resiste, a chi gli domanda se il M5S resta nell’esecutivo risponde: “Certo”. Ma di fronte ...(LaPresse) «Uscire dal governo Guarda... È successo... Vado adesso da Conte proprio a convincerlo di tornare, perché è andato con Di Maio. Ciao ragazzi».