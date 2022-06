L’Amazzonia che Bruno Pereira amava (Di martedì 28 giugno 2022) La città di Atalaia do Norte ricorda l’esperto di questioni indigene e difensore dei diritti umani, ucciso nella valle del Javari insieme al giornalista britannico Dom Phillips. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 28 giugno 2022) La città di Atalaia do Norte ricorda l’esperto di questioni indigene e difensore dei diritti umani, ucciso nella valle del Javari insieme al giornalista britannico Dom Phillips. Leggi

L'Amazzonia che Bruno Pereira amava Aveva vissuto per circa cinque anni ad Atalaia, dal 2012 al 2016, quando lasciò la direzione regionale della Fundaçao nacional do índio ( Funai ), l'agenzia governativa che si occupa della protezione