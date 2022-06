Pubblicità

matteosalvinimi : Notte prima degli esami! Stasera a mezzanotte vi aspetto in diretta su TikTok, Instagram e Facebook per augurare i… - tufotufino : RT @repubblica: Negli Usa Facebook e Instagram rimuovono post e foto sulle pillole per l'aborto [di Massimo Basile] - ItaliaStartUp_ : Instagram e Facebook cancellano i post sulle pillole per l'aborto - Tinco_ : RT @Robertonuzzoam: Esprimo vicinanza e solidarietà alla Dottoressa Barbara Balanzoni, anche da parte degli iscritti al mio canale Telegram… - superbeasto1 : RT @repubblica: Negli Usa Facebook e Instagram rimuovono post e foto sulle pillole per l'aborto [di Massimo Basile] -

Le pillole abortive diventano un tabù negli USA.rimuovono i post in cui si parla di farmaci anticoncezionali I colossi Social, a qualche giorno dalla sentenza che abolisce il diritto di aborto alle donne ...Nelle stesse ore in cui milioni di donne negli Stati Uniti cercavano sui social un aiuto per aggirare i divieti,cominciavano a rimuovere foto, meme, offerte di aiuto per inviare ...Facebook and Instagram have begun promptly removing posts that offer abortion pills to women who may no longer be able to access them.Despite concerns around false claims, social media users continue to believe that the information they read and share on Twitter, Instagram, and Facebook is factually correct ...