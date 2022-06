GF Vip | rivoluzione inaspettata | Alfonso Signorini lascia tutti senza parole

(Di martedì 28 giugno 2022) Procedono i preparativi del GF Vip 7 e, secondo TvBlog, ci sarebbe una verain atto:sorprende! In questo periodo di pausa per molti programmi tv, le anticipazioni ed i rumors sulle novità della prossima stagione televisiva si rincorrono di ora in ora. Per quanto riguarda i palinsesti autunnali, la curiosità L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

errarepuntoit : @ChiaraVernuccio @GassmanGassmann Il lavoro spetta alla politica che indirizza l'economia e la scienza, al popolo… -

UnaDonna

... 'Nudi per la vita' , mette la leggerezza al servizio della prevenzione in compagnia dei... Alberto Angela con 'Stanotte a Milano' e 'Meraviglie') e la sua impostazione, salvo "ladi ...LADI RAI2 CON MARCUZZI, CATTELAN, MAIONCHI Le novità più clamorose riguardano dunque ... Restando sul terreno queer, l'altra novità di Rai2 è Non sono una signora , in cui un gruppo di... GF vip 7: arriva la rivoluzione Ebbene, tenetevi forte, perché l’anticipazione di TvBlog al riguardo è davvero clamorosa! GF Vip, ‘colpaccio’ di Alfonso Signorini: rivoluzione shock del conduttore Oltre a rivelar che la data di ...L’amatissimo reality di Canale 5, Grande Fratello Vip, il 19 settembre riaprirà le porte della ... Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che ci sarà una vera rivoluzione per quanto riguarda gli ...