GdS – Mercato Monza, Galliani: "Sensi spero arrivi. Icardi fuori portata" (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 15:37:12 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: L'a.d. e il Mercato del club brianzolo: "Ieri Sensi è stato a casa mia. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere" Poi però aggiunge sornione: "Anche se non ricordo di aver detto: è impossibile". Su altre piste è più ottimista: "Due giocatori, Ranocchia e Cragno, sono già arrivati. Ieri Sensi è stato a casa mia e abbiamo parlato. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere e speriamo che possa arrivare". Per quanto riguarda un altro calciatore dell'Inter, ossia Pinamonti, si tratta di "un giocatore buonissimo, ma molto costoso. Vediamo". Idem per il centrocampista dell'Atalanta Pessina: "Anche lui molto molto costoso. Vediamo…". 28 giugno 2022 (modifica il 28 giugno 2022 17:40) © RIPRODUZIONE RISERVATA

