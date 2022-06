Fonseca torna in panchina: sarà il nuovo allenatore del Lille (Di martedì 28 giugno 2022) Adesso Paulo Fonseca è davvero pronto per un nuovo inizio. Perché dopo essersi lasciato alle spalle i ‘giorni più difficili della sua vita‘ ed essere fuggito insieme alla famiglia dagli orrori della guerra in Ucraina, il portoghese vuole tornare a lavorare sul campo. Lo farà in Francia, sulla panchina del Lille, che lo ha scelto come nuovo allenatore al posto di Jocelyn Gourvennec. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, visto che Fonseca è sbarcato nelle Fiandre nella mattinata di oggi. Nel frattempo i Girondini continuano ad essere protagonisti del calciomercato soprattutto per quanto riguarda le cessioni: dopo aver salutato Botman infatti in uscita ci sono anche Renato Sanches e Celik. June 28, 2022 Ritorno in pista dopo la ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Adesso Pauloè davvero pronto per uninizio. Perché dopo essersi lasciato alle spalle i ‘giorni più difficili della sua vita‘ ed essere fuggito insieme alla famiglia dagli orrori della guerra in Ucraina, il portoghese vuolere a lavorare sul campo. Lo farà in Francia, sulladel, che lo ha scelto comeal posto di Jocelyn Gourvennec. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, visto cheè sbarcato nelle Fiandre nella mattinata di oggi. Nel frattempo i Girondini continuano ad essere protagonisti del calciomercato soprattutto per quanto riguarda le cessioni: dopo aver salutato Botman infatti in uscita ci sono anche Renato Sanches e Celik. June 28, 2022 Ritorno in pista dopo la ...

