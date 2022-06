Fieg | Riffeser Monti confermato presidente - Economia - quotidiano net

Pubblicità

lifestyleblogit : Editoria, Fieg rinnova la fiducia a Riffeser - - zazoomblog : Editoria Fieg rinnova la fiducia a Riffeser - #Editoria #rinnova #fiducia #Riffeser - telodogratis : Editoria, Fieg rinnova la fiducia a Riffeser - Primaonline : Fieg rinnova la fiducia al presidente Riffeser Monti e agli altri organi sociali - ledicoladelsud : Editoria, Fieg rinnova la fiducia a Riffeser -

Adnkronos

Il presidente dellaAndreaMonti (Pressphoto) Roma, 28 giugno 2022 - L'assembleaha deciso di rinnovare piena fiducia al presidente in carica, AndreaMonti , ai vicepresidenti Francesco Dini e ...L'Assembleaha deciso di rinnovare piena fiducia al Presidente in carica, AndreaMonti , ai Vicepresidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto , ai Consiglieri incaricati Francesco Dini (mercato e ... Editoria, Fieg rinnova la fiducia a Riffeser Roma, 28 giugno 2022 - L’assemblea Fieg ha deciso di rinnovare piena fiducia al presidente in carica, Andrea Riffeser Monti, ai vicepresidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto, ai consiglieri incari ...Confermati inoltre Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto alla vicepresidenza, ai consiglieri in carica e tutti gli altri organi sociali ...