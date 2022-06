Fico: “Nuovo decreto per le armi in Ucraina? Il Parlamento deve essere sempre centrale” (Di martedì 28 giugno 2022) “Penso che il Parlamento debba essere sempre centrale. Il dibattito parlamentare è un dibattito importante perché vi partecipano tutte le forze politiche in rappresentanza dei cittadini. Ed è un bene che avvenga sempre”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine dell’inaugurazione del Nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Ponticelli. Il riferimento è al decreto a cui sta lavorando il governo per un Nuovo invio di armi in Ucraina. Si tratterebbe del quarto decreto, anch’esso secretato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “Penso che ildebba. Il dibattito parlamentare è un dibattito importante perché vi partecipano tutte le forze politiche in rappresentanza dei cittadini. Ed è un bene che avvenga”. Così il presidente della Camera, Roberto, a margine dell’inaugurazione deldistaccamento dei vigili del fuoco di Ponticelli. Il riferimento è ala cui sta lavorando il governo per uninvio diin. Si tratterebbe del quarto, anch’esso secretato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

fattoquotidiano : Fico: “Nuovo decreto per le armi in Ucraina? Il Parlamento deve essere sempre centrale” - VolpeWOcchiali : Il logo nuovo della #Blumhouse è veramente fico. In sostanza fa apparire tutti i grandi franchise della casa - broby68 : Mosè Santamaria: fuori il nuovo singolo “Come un Buddha sotto un fico” - Erena39411833 : @LucianoTroiano @Roberto_Fico Si ma scusa se per esempio uno stato rosso diventa blu, di sx diciamo, allora ripropo… - P4411nn4U : @Roberto_Fico “I diritti vanno tutelati ogni giorno” questa me la segno, quando non potrò entrare in banca e in pos… -