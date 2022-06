Discriminazioni contro le persone Lgbt+: in otto comuni scattano le multe da 500 euro (Di martedì 28 giugno 2022) scattano le multe per chi insulta o compie azioni discriminatorie verso lesbiche, gay, persone bisex e trans*. Una misura che era stata proposta durante la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio scorso. Ora in otto città italiane le sanzioni da 500 euro per i colpevoli di questo tipo di gesti diventano realtà. Un primo passo concreto nel contrasto all’odio basato sull’orientamento o l’identità sessuale, mentre la politica nazionale latita nell’approvare una legge – il Ddl Zan che ‘giace’ nei cassetti del Senato – ad hoc. Partito Gay Lgbt+: “Queste prime amministrazioni traino per le ‘grandi'” I moti di Stonewall di 53 anni fa sono considerati la prima manifestazione che ha dato il via ai PrideIl Partito Gay ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 giugno 2022)leper chi insulta o compie azioni discriminatorie verso lesbiche, gay,bisex e trans*. Una misura che era stata proposta durante la Giornata internazionalel’omofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio scorso. Ora incittà italiane le sanzioni da 500per i colpevoli di questo tipo di gesti diventano realtà. Un primo passo concreto nel contrasto all’odio basato sull’orientamento o l’identità sessuale, mentre la politica nazionale latita nell’approvare una legge – il Ddl Zan che ‘giace’ nei cassetti del Senato – ad hoc. Partito Gay: “Queste prime amministrazioni traino per le ‘grandi'” I moti di Stonewall di 53 anni fa sono considerati la prima manifestazione che ha dato il via ai PrideIl Partito Gay ...

