Depeche Mode | Andy Fletcher morto per dissezione aorta

(Adnkronos) – Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode morto a maggio, è deceduto per una dissezione aortica. La band, dal proprio profilo Instagram, rende nota la causa della morte dell'artista, scomparso all'età di 60 anni. "Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto i risultati dell'autopsia, la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividerli con voi. Andy ha subìto una dissezione aortica mentre era a casa il 26 maggio. Anche se è andato via assolutamente troppo presto, è deceduto in modo naturale e senza sofferenze prolungate", spiega la band dai propri profili social.

