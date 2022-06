Calciomercato Juve, incontro per chiudere l’affare: Agnelli sborsa 10 milioni (Di martedì 28 giugno 2022) La Juve è pronta a fare acquisti. Oltre a Di Maria e Pogba è in arrivo un nuovo vertice con la società per il giovane talento. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero è alla caccia di giovani talenti e calciatori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 giugno 2022) Laè pronta a fare acquisti. Oltre a Di Maria e Pogba è in arrivo un nuovo vertice con la società per il giovane talento. Lantus di Andreaè al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero è alla caccia di giovani talenti e calciatori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - Gazzetta_it : De Ligt può andar via dalla Juve? No, anzi sì: in cambio di 120 milioni - SkySport : Juve, Di Maria vicino ma non solo: i bianconeri potrebbero prendere un altro esterno #SkySport #Juventus #DiMaria - _Piccola_Anima : RT @MomoSaidMomo: Siete pronti? Manca sempre meno all'inizio del miglior calciomercato della @juventusfc degli ultimi anni!!! P.S. Ci sarà… - TUTTOJUVE_COM : La Juve rifiuta Werner e Pulisic come contropartite per de Ligt -