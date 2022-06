Bollettino Covid | boom di casi oggi 28 giugno | 83 555 positivi e 69 morti | positività all' 11 | 6%

Pubblicità

sangermax : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi - Corriere : ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi - repubblica : Covid Italia, bollettino del 28 giugno: 83.555 nuovi casi, 69 morti e tasso che scende all'11,6% - Robypennny : RT @Ambra78579094: @IzzoEdo In realtà la cosa è nota da tempo sia tra gli addetti ai lavori che non (a Gennaio nonno di un'amica ricoverato… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lazio, bollettino Covid oggi 28 giugno: 11.171 casi, il dato più alto da marzo -

Sky Tg24

, i dati di oggi 28 giugno 2022. Sono 83.555 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 69. Sono stati ...I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 717.400. Crescono le terapie intensive (+3) e i ricoveri ordinari (+162). Agenas: 'L'occupazione intensive sale al 3% in 24 ore'. Si attende la decisione, ... Covid, news. Bollettino: 83.555 nuovi casi, 69 morti. Tasso di positività all'11,6%. LIVE il trend dei nuovi casi giornalieri positivi al SARS-CoV-2 in Italia (foto Gimbe) Roma, 28 giugno 2022 - Sono 83.555 i nuovi casi Covid registrati oggi in Italia (qui il bollettino del 27 giugno).E’ ripreso a salire in Veneto il numero dei nuovi contagi Covid: gli infetti nelle ultime 24 ore sono 9.792 (contro i 1.999 di ieri), mentre sono 5 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione ...