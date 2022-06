Beppe Grillo gela il M5s: «I due mandati devono restare». Dal garante «niente deroghe» – Il video (Di martedì 28 giugno 2022) L’indicazione del garante del M5s conferma le previsioni delle ultime ore sulla conferma del limite dei due mandati, su cui il Movimento è in fibrillazione da giorni soprattutto dopo la scissione di Luigi Di Maio, accusato da più parti di essere andato via proprio per quella regola che lo avrebbe colpito personalmente. Secondo deputati del Movimento che hanno partecipato alle riunioni in corso alla Camera, Beppe Grillo ha confermato la «forte indicazione» che il limite dei mandati resta. Per il fondatore del Movimento quello è ancora «un tema identitaria imprescindibile» che, quindi, non può prevedere deroghe. La posizione del garante rischia di provocare ulteriori malumori all’interno del Movimento, a cominciare dalla Sicilia, dove resta in bilico la candidatura alla ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) L’indicazione deldel M5s conferma le previsioni delle ultime ore sulla conferma del limite dei due, su cui il Movimento è in fibrillazione da giorni soprattutto dopo la scissione di Luigi Di Maio, accusato da più parti di essere andato via proprio per quella regola che lo avrebbe colpito personalmente. Secondo deputati del Movimento che hanno partecipato alle riunioni in corso alla Camera,ha confermato la «forte indicazione» che il limite deiresta. Per il fondatore del Movimento quello è ancora «un tema identitaria imprescindibile» che, quindi, non può prevedere. La posizione delrischia di provocare ulteriori malumori all’interno del Movimento, a cominciare dalla Sicilia, dove resta in bilico la candidatura alla ...

