Zaniolo e la Roma, ripreso il dialogo ma in caso di addio resterà in Italia (Di lunedì 27 giugno 2022) Il grande freddo è così anacronistico, viste le temperature sahariane, da consigliare una rivisitazione sul tema: dopo le tensioni dei giorni scorsi sono ripresi i dialoghi tra la Roma e l'entourage ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 giugno 2022) Il grande freddo è così anacronistico, viste le temperature sahariane, da consigliare una rivisitazione sul tema: dopo le tensioni dei giorni scorsi sono ripresi i dialoghi tra lae l'entourage ...

Pubblicità

romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - mar_aie : RT @jerryscottismo: Su Zaniolo concordo con Sconcerti e sarò molto ma molto impopolare È evidente che la Roma voglia venderlo e che a lui… - jerryscottismo : @FraOrga Ha fatto filtrare il prezzo da mesi, di rinnovo non ne parli e non ti sei mai curato di stoppare le veline… -