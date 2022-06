Wimbledon quest'anno sarà una grande esibizione di lusso (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Wimbledon è ai nastri di partenza e delle polemiche sull'esclusione di russi e bielorussi non è rimasta una gran traccia. Potenza dei Championships: anche se il torneo quest'anno non assegna punti e dunque vestirà i panni di una esibizione di lusso, il carisma resta quello. Wimbledon emette sentenze: laurea chi è davvero il n.1 del pianeta, chi lo diventerà. È il caso del nostro Matteo Berrettini che, a tutti gli effetti, è uno dei tre principali favoriti del torneo, in compagnia di Djokovic e Nadal. Matteo è oggi il miglior interprete di tennis sull'erba che ci sia al mondo: basterà a consentirgli di vendicare la sconfitta dell'anno scorso patita per mano di Djokovic e ascendere ad un ruolo che il tennis italiano fino a qualche tempo fa non avrebbe nemmeno ... Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI -è ai nastri di partenza e delle polemiche sull'esclusione di russi e bielorussi non è rimasta una gran traccia. Potenza dei Championships: anche se il torneonon assegna punti e dunque vestirà i panni di unadi, il carisma resta quello.emette sentenze: laurea chi è davvero il n.1 del pianeta, chi lo diventerà. È il caso del nostro Matteo Berrettini che, a tutti gli effetti, è uno dei tre principali favoriti del torneo, in compagnia di Djokovic e Nadal. Matteo è oggi il miglior interprete di tennis sull'erba che ci sia al mondo: basterà a consentirgli di vendicare la sconfitta dell'scorso patita per mano di Djokovic e ascendere ad un ruolo che il tennis italiano fino a qualche tempo fa non avrebbe nemmeno ...

