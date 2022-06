(Di lunedì 27 giugno 2022) "Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo dellaper attaccare l'Ucraina e". Lo sottolinea in una nota il ...

Pubblicità

Piergiulio58 : Ucraina, Usa condannano Bielorussia: aiuta crimini Putin. ???? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa condannano Bielorussia: aiuta Putin a uccidere civili #usa #russia #ucraina #putin - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Usa condannano Bielorussia: aiuta Putin a uccidere civili #usa #russia #ucraina #putin - PaolilloLuca : Ucraina, Usa condannano Bielorussia: aiuta crimini Putin - CatelliRossella : Ucraina, Usa condannano Bielorussia: aiuta crimini Putin - Europa - ANSA -

Agenzia ANSA

Gli, conclude il comunicato, "continueranno a chieder al regime conto delle proprie azioni". .Ore 05:15 - Glila Bielorussia: 'Consente alla Russia di usare il suo territorio per uccidere civili' 'Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il ... Ucraina, Usa condannano Bielorussia: aiuta crimini Putin "Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e uccidere civili". (ANSA) ...Di venerdì l’attesissima sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America in tema di aborto: ribaltata la Roe v. Wade, gli Usa hanno eliminato il diritto d’aborto a livello ...