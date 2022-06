Università di Bergamo: Paternoster e Del Bò eletti direttori di Dipartimento (Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Si è concluso questa mattina, lunedì 27 giugno, il procedimento elettorale per il rinnovo del direttore di Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo. Per il triennio 2021-2024 il Dipartimento sarà guidato da Alfredo Paternoster (nella foto qui sotto), professore ordinario di filosofia del linguaggio. Le sue aree di ricerca sono la filosofia analitica del linguaggio e della mente, in particolare le teorie dei concetti, la filosofia della percezione, le semantiche cognitive, i fondamenti epistemologici delle scienze cognitive, le teorie della coscienza, autocoscienza e del sé. Numerose le sue pubblicazioni tra cui le due recenti monografie Comprendere il linguaggio (con Fabrizio Calzavarini) e The Self and its Defences (con Michele ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022). Si è concluso questa mattina, lunedì 27 giugno, il procedimento elettorale per il rinnovo del direttore didi lettere, filosofia, comunicazione dell’degli studi di. Per il triennio 2021-2024 ilsarà guidato da Alfredo(nella foto qui sotto), professore ordinario di filosofia del linguaggio. Le sue aree di ricerca sono la filosofia analitica del linguaggio e della mente, in particolare le teorie dei concetti, la filosofia della percezione, le semantiche cognitive, i fondamenti epistemologici delle scienze cognitive, le teorie della coscienza, autocoscienza e del sé. Numerose le sue pubblicazioni tra cui le due recenti monografie Comprendere il linguaggio (con Fabrizio Calzavarini) e The Self and its Defences (con Michele ...

Pubblicità

W0MANSWORLD : Amici del Twitter qualcuno fa la magistrale all'università di Bergamo in comunicazione, informazione, editoria? ?? - ilariacapelli : RT @ReCriPre: Ieri è stata una bellissima giornata di confronti e approfondimenti sul nuovo Codice della Crisi. Grazie al relatore Prof. Vi… - ReCriPre : Ieri è stata una bellissima giornata di confronti e approfondimenti sul nuovo Codice della Crisi. Grazie al relator… - CapitanFarris : @NonEvoluto @360_IMinter Alessandro Antonello si è laureato in Economia e Finanza all'Università degli Studi di Ber… - fedezic : Ho chiamato al telefono due docenti di Bergamo per un'intervista, e mi è subito venuto l'accento bergamasco che ave… -