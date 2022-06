Ultime Notizie – Chiara Ferragni visita Memoriale Shoah con Segre (Di lunedì 27 giugno 2022) Chiara Ferragni ha visitato il Memoriale della Shoah di Milano. La visita è avvenuta la settimana scorsa, a seguito dell’incontro privato a casa della senatrice a vita Liliana Segre. L’imprenditrice digitale si è recata in Piazza Edmond Jacob Safra, 1 per scoprire, accompagnata da Segre, il luogo simbolo di una delle più grandi tragedie della storia recente, teatro delle deportazioni ad oggi rimasto intatto. “Il Memoriale della Shoah ha ormai qualche anno, ha aperto per la prima volta al pubblico nel 2013, ma ancora, persino a Milano, ci sono persone che non lo conoscono, o non sanno esattamente cosa sia o dove sia – afferma Segre -. Particolarmente preoccupante è scoprire che moltissimi taxisti non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)hato ildelladi Milano. Laè avvenuta la settimana scorsa, a seguito dell’incontro privato a casa della senatrice a vita Liliana. L’imprenditrice digitale si è recata in Piazza Edmond Jacob Safra, 1 per scoprire, accompagnata da, il luogo simbolo di una delle più grandi tragedie della storia recente, teatro delle deportazioni ad oggi rimasto intatto. “Ildellaha ormai qualche anno, ha aperto per la prima volta al pubblico nel 2013, ma ancora, persino a Milano, ci sono persone che non lo conoscono, o non sanno esattamente cosa sia o dove sia – afferma-. Particolarmente preoccupante è scoprire che moltissimi taxisti non ...

