Sviene in acqua e rischia di annegare: Riccardo Bargilli (autista di bus) la vede, si tuffa e la salva (Di lunedì 27 giugno 2022) FALCONARA - L'eroe è Riccardo Bargilli , autista della Conerobus, che ieri pomeriggio intorno alle 16 sul mare antistante il tratto di spiaggia vicino al cavalcavia Tramontana a Falconara , ha salvato ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 27 giugno 2022) FALCONARA - L'eroe èdella Conerobus, che ieri pomeriggio intorno alle 16 sul mare antistante il tratto di spiaggia vicino al cavalcavia Tramontana a Falconara , hato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - infoitsport : Mondiali: sviene in acqua, allenatrice la salva. Da Lauda a Eriksen, gli scampati alla morte - MustErminea : RT @68kikka: Quello che sconvolge è che se per un microsecondo non sorridono, i giudici se ne accorgono, e poi.. La sincronette Anita Alva… - 68kikka : Quello che sconvolge è che se per un microsecondo non sorridono, i giudici se ne accorgono, e poi.. La sincronette… -