Sono rivolte ai neolaureati ma anche ai professionisti in cerca di upskilling | e a chi vuole ricollocarsi

(Di lunedì 27 giugno 2022) Supportare il talento offrendo borse di studio che permettano ai più giovani di progettare il proprio futuro, e agli altri di riprogrammarlo, indirizzandolo verso nuove mete. Con questo obiettivo Talent Garden, il più grande operatore europeo di formazione digitale epiù grande community di innovatori tech, presenta le sue nuove borse di studio per i master che partiranno in autunno. Talent Garden offre nuove borse di studio per master full e part time. «Partiamo dai giovani ma cerchiamo di coprire esigenze diverse, perché l’innovazione dev’essere per tutti, come vent’anni fa era per l’inglese», dice Giulia Amico di Meane, School Director di Talent Garden. «Dieci anni fa il digitale era una marcia in più, ora è una base line». Le borse di studio, grazie al supporto di partner come Tamburi Investment Partners, Eni e Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ...