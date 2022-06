Reggio Calabria, in una casa di riposo anziani maltrattati. Avevano la scabbia. Uno è morto (Di lunedì 27 giugno 2022) Reggio Calabria, i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di due donne, titolari di una casa di riposo abusiva, e di tre loro dipendenti, gravemente indiziati, secondo l’ipotesi investigativa, dei reati di maltrattamenti verso conviventi e abbandono di persone incapaci. Il tutto aggravato dal fatto che uno degli ospiti della casa di riposo sarebbe morto a seguito del trattamento riservatogli. Altri sette soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per diversi illeciti penali. Le indagini hanno preso il via dalla denuncia di una donna dopo la morte del marito Le indagini, con pedinamenti, intercettazioni telefoniche, acquisizioni e analisi di cartelle cliniche e ispezioni igienico sanitarie, hanno preso il via dalla querela ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022), i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di due donne, titolari di unadiabusiva, e di tre loro dipendenti, gravemente indiziati, secondo l’ipotesi investigativa, dei reati di maltrattamenti verso conviventi e abbandono di persone incapaci. Il tutto aggravato dal fatto che uno degli ospiti delladisarebbea seguito del trattamento riservatogli. Altri sette soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per diversi illeciti penali. Le indagini hanno preso il via dalla denuncia di una donna dopo la morte del marito Le indagini, con pedinamenti, intercettazioni telefoniche, acquisizioni e analisi di cartelle cliniche e ispezioni igienico sanitarie, hanno preso il via dalla querela ...

