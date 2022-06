Piazza Affari in rosso, pesano Generali e Mediobanca (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Partenza di settimana all’insegna della debolezza per il listino di Piazza Affari: al termine della prima seduta dell’ottava il Ftse Mib si è fermato a 21.966,57 punti, -0,69% rispetto al dato precedente. La performance peggiore sul paniere delle blue chip è stata registrata da Assicurazioni Generali (-3,03%), seguita a breve distanza da Mediobanca (-2,16%). A spingere al ribasso i due titoli è stata la notizia della scomparsa di Leonardo Del Vecchio, che ha recente provato a cambiare gli assetti del Leone di Trieste e che deteneva poco meno del 20% di Piazzetta Cuccia. In scia della notizia dell’offerta pubblica di acquisto sulla società IT Sourcesense (+12,47% a 4,15 euro) a 4,20 euro per ogni azione, Poste Italiane ha terminato con un -0,49%. “L’operazione consentirà a Poste Italiane di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Partenza di settimana all’insegna della debolezza per il listino di: al termine della prima seduta dell’ottava il Ftse Mib si è fermato a 21.966,57 punti, -0,69% rispetto al dato precedente. La performance peggiore sul paniere delle blue chip è stata registrata da Assicurazioni(-3,03%), seguita a breve distanza da(-2,16%). A spingere al ribasso i due titoli è stata la notizia della scomparsa di Leonardo Del Vecchio, che ha recente provato a cambiare gli assetti del Leone di Trieste e che deteneva poco meno del 20% di Piazzetta Cuccia. In scia della notizia dell’offerta pubblica di acquisto sulla società IT Sourcesense (+12,47% a 4,15 euro) a 4,20 euro per ogni azione, Poste Italiane ha terminato con un -0,49%. “L’operazione consentirà a Poste Italiane di ...

