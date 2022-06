Paura prima del concerto di Elisa, un incidente improvviso. Ci sono feriti: salta l’evento (Di lunedì 27 giugno 2022) Elisa, incidente al palco del concerto, ci sono feriti. Brutta notizia per la famosa cantautrice che domani, martedì 28 giugno, avrebbe dovuto tenere un concerto al Parco dei ragazzi del 99 a Bassano del Grappa. Secondo quanto riportato da La Repubblica una parte della copertura del palco che si sta montando è crollata a terra. Purtroppo la struttura ha colpito due operai che in quel momento si trovavano esattamente sotto il tetto. Per fortuna i due operai si sono feriti non in modo grave. Gli organizzatori del tour di Elisa hanno subito chiarito che la responsabilità di quanto avvenuto è da attribuire alla produzione del Festival nel quale il concerto è inserito. È stato lo stesso presidente di Friends & ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)al palco del, ci. Brutta notizia per la famosa cantautrice che domani, martedì 28 giugno, avrebbe dovuto tenere unal Parco dei ragazzi del 99 a Bassano del Grappa. Secondo quanto riportato da La Repubblica una parte della copertura del palco che si sta montando è crollata a terra. Purtroppo la struttura ha colpito due operai che in quel momento si trovavano esattamente sotto il tetto. Per fortuna i due operai sinon in modo grave. Gli organizzatori del tour dihanno subito chiarito che la responsabilità di quanto avvenuto è da attribuire alla produzione del Festival nel quale ilè inserito. È stato lo stesso presidente di Friends & ...

