Pallanuoto | Mondiali | Settebello supera 17-6 l' Australia ed è ai quarti di finale

Budapest, 27 giu. - (Adnkronos) - L'Italia centra agevolmente la qualificazione ai quarti di finale dei campionati del mondo di Pallanuoto di Budapest. Alla piscina Alfred Hajos il Settebello batte l'Australia 17-6 (4-0, 3-3, 4-1,6-2) e allontana i cattivi pensieri dopo la sconfitta per 14-12 con la Spagna. Domani alle 21 gli azzurri affronteranno i padroni di casa dell'Ungheria per un posto in semifinale.

