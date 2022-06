Monza, dopo Cragno si lavora ad un altro colpaccio dall’Inter! (Di lunedì 27 giugno 2022) Il calciomercato del Monza entra nel vivo dell’azione. dopo l’ufficialità del primo colpo di mercato del club, Alessio Cragno dal Cagliari, si lavora per un altro colpo in entrata. dopo il portiere, avanti tutta per il centrocampista: in queste ore è dunque emerso il nome Stefano Sensi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo aver ottenuto l’ok dall’Inter per un prestito secco, il Monza starebbe cercando di convincere il calciatore azzurro. Il Ds Adriano Galliani avrebbe invitato, questo pomeriggio, Sensi e famiglia a casa propria per illustrare il progetto del club, per poter finalmente strappare un “sì” dal diretto interessato. dopo un anno di prestito a Genova, sponda blucerchiata, il centrocampista classe ’95 è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Il calciomercato delentra nel vivo dell’azione.l’ufficialità del primo colpo di mercato del club, Alessiodal Cagliari, siper uncolpo in entrata.il portiere, avanti tutta per il centrocampista: in queste ore è dunque emerso il nome Stefano Sensi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb,aver ottenuto l’ok dall’Inter per un prestito secco, ilstarebbe cercando di convincere il calciatore azzurro. Il Ds Adriano Galliani avrebbe invitato, questo pomeriggio, Sensi e famiglia a casa propria per illustrare il progetto del club, per poter finalmente strappare un “sì” dal diretto interessato.un anno di prestito a Genova, sponda blucerchiata, il centrocampista classe ’95 è ...

