Madame Web | Emma Roberts entra nel cast del film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 giugno 2022) L'attriceè l'arrivo più recente neldelWeb, il progetto della Sony ispirato ai fumetti della Marvel. IldiWeb ha un nuovo arrivo: quello di, la star di serie come American Horror Story e Scream Queens. L'attrice ritornerà quindi di fronte alla telecamera dopo alcuni impegni come produttrice, tra cui la recente serie First Kill approdata su Netflix da alcune settimane. La produzione diWeb, per ora, non ha svelato i dettagli relativi al ruolo affidato a, come accaduto in precedenza con gli altri interpreti. La sceneggiatura è scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, mentre Kerem Sanga ha firmato la prima bozza ...