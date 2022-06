LIVE Sinner-Wawrinka, Wimbledon 2022 in DIRETTA: Norrie e Kontaveit volano al secondo turno! Tra poco l’azzurro (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Anett Kontaveit vola al secondo turno! Battuta agevolmente l’americana Bernarda Pera per 7-5 6-1 in un’ora e ventuno minuti. 18.23 Anett Kontaveit conquista il primo parziale contro Bernarda Pera in 55 minuti: l’estone vince il set per 7 giochi a 5. 17.11 Cameron Norrie batte Pablo Andujar e comincia bene la sua avventura in casa! L’inglese vince 6-0 7-6(3) 6-3 al termine di due ore e di due interruzione per pioggia. Tra poco in campo Bernarda Pera contro Anett Kontaveit. 16.45 Dovrebbe riprendere a breve il programma sul campo 2 dopo aver scoperto i manti erbosi londinesi. Ha smesso di piovere a Londra! 15.51 Piove di nuovo a Wimbledon! Match sospesi tra cui quello tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.49 Anettvola alBattuta agevolmente l’americana Bernarda Pera per 7-5 6-1 in un’ora e ventuno minuti. 18.23 Anettconquista il primo parziale contro Bernarda Pera in 55 minuti: l’estone vince il set per 7 giochi a 5. 17.11 Cameronbatte Pablo Andujar e comincia bene la sua avventura in casa! L’inglese vince 6-0 7-6(3) 6-3 al termine di due ore e di due interruzione per pioggia. Train campo Bernarda Pera contro Anett. 16.45 Dovrebbe riprendere a breve il programma sul campo 2 dopo aver scoperto i manti erbosi londinesi. Ha smesso di piovere a Londra! 15.51 Piove di nuovo a! Match sospesi tra cui quello tra ...

