LIVE Sinner-Wawrinka, Wimbledon 2022 in DIRETTA: Kontaveit conquista il primo set contro Pera! A seguire l’azzurro (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Anett Kontaveit conquista il primo parziale contro Bernarda Pera in 55 minuti: l’estone vince il set per 7 giochi a 5. 17.11 Cameron Norrie batte Pablo Andujar e comincia bene la sua avventura in casa! L’inglese vince 6-0 7-6(3) 6-3 al termine di due ore e di due interruzione per pioggia. Tra poco in campo Bernarda Pera contro Anett Kontaveit. 16.45 Dovrebbe riprendere a breve il programma sul campo 2 dopo aver scoperto i manti erbosi londinesi. Ha smesso di piovere a Londra! 15.51 Piove di nuovo a Wimbledon! Match sospesi tra cui quello tra Cameron Norrie e Pablo Andujar con l’inglese a un passo dal chiudere essendo sul 6-0 7-6(3) 5-3 con lo spagnolo al servizio sul 40-40. 15.22 Cameron ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 AnettilparzialeBernarda Pera in 55 minuti: l’estone vince il set per 7 giochi a 5. 17.11 Cameron Norrie batte Pablo Andujar e comincia bene la sua avventura in casa! L’inglese vince 6-0 7-6(3) 6-3 al termine di due ore e di due interruzione per pioggia. Tra poco in campo Bernarda PeraAnett. 16.45 Dovrebbe riprendere a breve il programma sul campo 2 dopo aver scoperto i manti erbosi londinesi. Ha smesso di piovere a Londra! 15.51 Piove di nuovo a! Match sospesi tra cui quello tra Cameron Norrie e Pablo Andujar con l’inglese a un passo dal chiudere essendo sul 6-0 7-6(3) 5-3 con lo spagnolo al servizio sul 40-40. 15.22 Cameron ...

