Lewandowski Barcellona | l’ex agente | «Vuole dimostrare di essere più forte di Benzema»

l'ex agente di Lewandowski ha parlato del desiderio dell'attacco polacco di vestire la maglia del Barcellona Cezary Kucharski, ex agente di Robert Lewandowski, in una intervista a CadenaSER ha svelato il motivo che starebbe spingendo l'attaccante polacco a vestire la maglia del Barcellona. LE PAROLE – «Vuole dimostrare di essere più forte di Benzema, questo è un altro dei motivi per cui Vuole andare al Barcellona. Lewandowski non ha sogni. Per lui giocare a calcio è un lavoro ed è una persona molto professionale. Per lui Real Madrid e Barcellona sono allo stesso livello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

