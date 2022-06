“L’auto? Metti l’adesivo e te la paghiamo noi”, l’incredibile truffa a Roma: ci cascano in più di 400 (Di lunedì 27 giugno 2022) Acquistare un’auto, di fatto, a costo zero. Come? Semplicemente affiggendo degli adesivi sulla fiancata. Sembra uno scherzo, o una provocazione, e invece è successo davvero. E più di 400 persone ci sono cascate. È la truffa – da accertare, in sede processuale – messa a punto da Massimiliano Casazza e Adelaide De Civita. La prima udienza, come scrive la Repubblica, è fissata per il prossimo 6 luglio. I fatti risalgono al triennio 2016-2018, quando centinaia di persone hanno affollato gli autosaloni per portarsi a casa macchine del valore di circa 25mila euro, investendone soltanto 6-7mila. Il progetto commerciale era stato chiamato “My Car No Cost”, promosso dalla società Vantage Group, e funzionava così: chi comprava la macchina doveva esibire alcune pubblicità sulle fiancate dei veicoli. Prima, però, doveva fare un bonifico di circa 7mila euro. Al contempo, la società ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Acquistare un’auto, di fatto, a costo zero. Come? Semplicemente affiggendo degli adesivi sulla fiancata. Sembra uno scherzo, o una provocazione, e invece è successo davvero. E più di 400 persone ci sono cascate. È la– da accertare, in sede processuale – messa a punto da Massimiliano Casazza e Adelaide De Civita. La prima udienza, come scrive la Repubblica, è fissata per il prossimo 6 luglio. I fatti risalgono al triennio 2016-2018, quando centinaia di persone hanno affollato gli autosaloni per portarsi a casa macchine del valore di circa 25mila euro, investendone soltanto 6-7mila. Il progetto commerciale era stato chiamato “My Car No Cost”, promosso dalla società Vantage Group, e funzionava così: chi comprava la macchina doveva esibire alcune pubblicità sulle fiancate dei veicoli. Prima, però, doveva fare un bonifico di circa 7mila euro. Al contempo, la società ...

