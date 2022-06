Laudisa | ' ' Il Napoli ha una rosa più che competitiva De Laurentiis ha fatto scuola nel mercato' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 giugno 2022): ''Dehanelcon le cessioni ad altissimo prezzo. Ci fu anche un no per Allan'' A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Carlo, giornalista. Queste le sue parole: “Inter? Io penso che sia presto per trarre delle conclusioni. L’Inter con grande abilità ha mosso tante pedine, sta trovando un equilibrio nuovo. La Juventus si è rinforzata con Di Maria e Pogba. Chi manca all’appello è il Milan che non ha ancora. Ilvedremo come si rinforzerà e come gestirà i casi dei giocatori in scadenza. Ilha unapiù che, non a caso è stata a lungo in lotta per lo Scudetto lo scorso ...