Jessica Selassié | Scoppia la gelosia, reazione folle: lei perde completamente la testa (Di lunedì 27 giugno 2022) La Princess Jessica Selassiè finisce suo malgrado in un nuovo polverone mediatico: questa volta la provocazione va oltre. Jessica Selassiè (fonte youtube)Da pochi giorni la vincitrice del "GF Vip" si è imposta pubblicamente, dichiarando di essere satolla dai troppi rumors a lei imputati. Il suo annuncio su Instagram è stato consequenziale alla clamorosa notizia di un ipotetico fidanzamento del food-influencer Barù con la modella Ludovica Perissinotto. Jessica Selassiè ha infatti comunicato ai suoi follower di essere pronta a dare battaglia legale a chiunque diffonda falsità sul suo conto. Nelle ultime ore, però, l'influencer Deianira Marzano ha beccato un succoso scoop riguardante la Princess e l'ex compagna di avventura Sophie Codegoni: vediamo di che si tratta. Jessica Selassiè tirata in ballo da una ...

SonoClarice : Leggendo gli ultimi avvenimenti, su questo campo, posso affermare con certezza che a Jessica Selassié è capitato il… - infoitcultura : GFVip 6, collage fake su Basciano-Jessica Selassié fa arrabbiare Sophie Codegoni - DanielaSecli : Pubblica foto di Jessica Selassié e Basciano, Sophie Codegoni replica: “Pagliaccia, non avverrà mai” #Basciagoni - tuttopuntotv : GFVip 6, collage fake su Basciano-Jessica Selassié fa arrabbiare Sophie Codegoni #GFVip6 #GFVip #basciagoni… - repelloidiotas : Un regalo particolarmente impegnativo che la maggior parte delle persone non si potrebbe permettere: 65€ in 400 per… -

Jessica Selassié bacia Basciano in un collage: ira Sophie/ Ex GF Vip "Pagliaccia!" Jessica Selassié e Alessandro Basciano: spunta un collage che fa arrabbiare Sophie E' bastato un collage realizzato da un utente social che vede protagonisti Jessica Selassié con Alessandro Basciano a ... Soleil Sorge/ Al Grande Fratello Vip 7 o conduttrice di un nuovo programma Soleil Sorge: professionista dei reality show Soleil Sorge è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , vinta da Jessica Selassié. Il suo rapporto con Alex Belli - la famosa " chimica artistica " - ha tenuto banco per l'intera durata del reality, prima direttamente con l'attore di Centovetrine poi con l'arrivo ... e Alessandro Basciano: spunta un collage che fa arrabbiare Sophie E' bastato un collage realizzato da un utente social che vede protagonisticon Alessandro Basciano a ...Soleil Sorge: professionista dei reality show Soleil Sorge è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , vinta da. Il suo rapporto con Alex Belli - la famosa " chimica artistica " - ha tenuto banco per l'intera durata del reality, prima direttamente con l'attore di Centovetrine poi con l'arrivo ...